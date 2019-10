Bosschenaar (26) geeft mishandeling van vader toe: ‘Ik hem drie keer keihard in zijn gezicht geslagen’

DEN BOSCH Een Bosschenaar (26) stond maandagmiddag terecht omdat hij dit jaar jaar zijn vader zou hebben geslagen. Ook zou de verdachte zijn toenmalige vriendin tot twee keer toe hebben zijn mishandeld. ,,Mijn vader heeft mij vergeven. En ik hoop dat mijn ex dat ook doet.’’

De verdachte valt om de haverklap de officier van justitie en de rechters in de rede. Hij praat niet alleen veel, maar ook opvallend gejaagd. Een van de drie rechters vraagt of dat te maken heeft met drugsgebruik. ,,U heeft een paar keer gezegd dat u van de drugs af bent. Maar je zou haast denken dat u vanochtend speed heeft gebruikt’’, zegt een rechter. ,,Nee, ik ben echt clean. Maar ik heb last van ADHD’’, antwoordt de man.

Hele dag al agressief

Volgens de ex-vriendin was de Bosschenaar op 9 mei de hele dag al agressief en ontstond er ruzie omdat hij zei weg te willen gaan om te gaan stelen. De vrouw wilde dat hij juist dat hij ‘gezellig’ bij haar bleef. ,,Ik schreeuwde tegen hem. En toen hield hij met zijn hand mijn mond en neus dicht’’, zei de vrouw tegen de politie. Ook vertelde hij dat de man haar gezicht in een bank had gedrukt.

,,Dit had nooit mogen gebeuren. Door de drugs kan ik mij daar weinig van herinneren. Ik deed haar mond dicht, maar van de neus en de bank weet ik niks’’, zegt de man die door de vrouw het huis werd uitgezet. De Bosschenaar kon terecht bij zijn vader. En daar ging het na drie dagen mis. Zijn vader deed aangifte van mishandeling door zijn zoon. Hij zou drie klappen in zijn gezicht hebben gekregen. ,,Ik heb hem keihard geslagen. Ik heb foto’s gezien. Het was heel erg’’, geeft de zoon toe.

Contactverbod

Volgens hem is het uit de hand gelopen omdat zijn vader hem ‘de hele tijd wakker had gehouden’ en vooral omdat hij ‘iets’ zei over zijn moeder. Ook zou zijn vader hem hebben geschopt.

Begin juli ging het weer mis bij de ex-vriendin met wie hij inmiddels een contactverbod had. Volgens de vrouw zou de Bosschenaar haar niet alleen een kopstoot hebben gegeven maar ook hebben geslagen en haar keel hebben dichtgeknepen. Daar zegt de man niks van te weten (‘Het was gewoon gezellig’).

Goede adviezen

Volgens een psycholoog is de man door een persoonlijkheidsstoornis verminderd toerekeningsvatbaar. Net als de reclassering adviseert hij behandeling in een verslavingskliniek. ,,Goede adviezen’’, zegt de officier. Zij eist 140 dagen celstraf (met aftrek van voorarrest) waarvan 59 dagen voorwaardelijk. Ook zou hij een eerder opgelegde voorwaardelijke taakstraf van 20 uur moeten opknappen. Verder zou hij naar een verslavingskliniek moeten en zich houden aan een contact/locatieverbod.