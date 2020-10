Bosschenaar (31) belt veertig keer onnodig naar 112-centrale, man aangehouden

Oeteldonk­se wagenbou­wers in zak en as: ‘Ik ben bang om mijn bouwfami­lie te verliezen’

26 oktober DEN BOSCH - Ook Desiree Parijs van carnavalsvereniging Nooit Op Tijd Thuis zit thuis. Deze maanden is de Oeteldonkse bouwhal in Den Bosch eigenlijk haar terrein. Maar een: de hal is dicht en twee: er komt géén grote optocht op carnavalsmaandag. En dat doet pijn. ,,Het is echt heel bizar. Ik heb al de gekste dingen gedaan. Ik maak maar Oeteldonkse kerstballen!’’