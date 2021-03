Bosschenaar 4 keer betrapt zonder rijbewijs: ‘Wijkagent zei dat ik weer mocht rijden’

Provincie: ‘Afvalbe­drijf AVI overtrad geen regels’

11 maart DEN BOSCH - Het schrootverwerkende bedrijf AVI in Den Bosch, waar dinsdag een enorme brand uitbrak, heeft sinds een waarschuwing in april 2020 de vergunningsvoorschriften niet meer overtreden. Dat laat de provincie weten in antwoord op vragen van het Brabants Dagblad.