Bosschenaar (43) heeft na wurgen van zijn zus (39) ‘veel geleerd’: ‘Ik moet afblijven van drank en drugs’

Agent sleept man voor rechter: Beledigd omdat hij is uitgemaakt voor smurf

25 november DEN BOSCH - Is het een belediging om een agent in een volle winkel uit te maken voor smurf? ,,Een smurf is blauw en een agent draagt een blauw uniform. Je zet iemand te kakken, maar is het beledigend?’’ Dat zei advocaat Bas Kurvers tijdens een rechtszaak waar een man (29) zonder vaste woon- of verblijfplaats terecht stond voor belediging van een agent en winkeldiefstal in Den Bosch.