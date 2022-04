Bosschenaar (48) rookt joint in auto en rijdt onder invloed van alcohol in Den Bosch, krijgt rijverbod

Verplaat­sen asfaltcen­tra­le naar De Brand kan nog jaren duren

DEN BOSCH - Het verplaatsen van de ernstig milieuvervuilende asfaltcentrale aan de Veemarktkade in Den Bosch naar bedrijventerrein De Brand II is voorlopig niet aan de orde. De gemeente is niet van plan om de vestiging van de centrale rechtstreeks in het nieuwe bestemmingsplan mogelijk te maken.

16 april