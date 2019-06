Bosschenaar Benny van de Broek onderscheiden als Lid in de Orde van Oranje Nassau

Loketten Stadskan­toor en Perron-3 veel vaker dicht

15 juni DEN BOSCH - Burgerzaken in het Stadskantoor in het centrum van Den Bosch en Perron-3 in Rosmalen zijn vanaf 1 september van dit jaar nog slechts één avond per week open voor onder meer het ophalen van een nieuw paspoort of identiteitskaart.