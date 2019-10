Bosschenaar betrapt met cocaïne en mes: ’Kennelijk iets te vrezen’

DEN BOSCH - Twee auto’s staan begin dit jaar naast elkaar geparkeerd bij de Bossche Poeldonkweg. Niks aparts. Totdat de ene automobilist de andere automobilist iets kleins overhandigt. Een van de mannen, een 25-jarige Bosschenaar, wordt even later betrapt met cocaïne en een mes in zijn auto. Hij stond deze week terecht bij politierechter Zijlstra.

,,Meneer kan hier niet zijn. Hij ligt in het ziekenhuis’’, zegt advocaat Snel als de politierechter vraagt waarom de verdachte verstek laat gaan. Er ontbreekt nog iemand. Dat is de man van wie een agent op 29 januari te horen krijgt dat er waarschijnlijk even verderop een drugsdeal werd gesloten.

Zakjes met cocaïne

De agent ziet kans om een van de auto’s te achterhalen en te onderzoeken. Als de bestuurder de auto opent, ziet de agent een mes liggen. Ook liggen er twee zakjes met in totaal ruim 3 gram cocaïne. Ook blijkt de man geen rijbewijs te hebben.

,,Je kunt wel zeggen dat het gaat een geringe hoeveelheid drugs. Maar het is onderdeel van harde criminaliteit. Je moet alles uitbannen. Ook ruim drie gram’’, zegt de officier van justitie. Hij zegt het jammer te vinden dat de verdachte verstek laat gaan. Hij zou hem willen vragen waarom hij een mes in de auto had. ,,Kennelijk had hij iets te vrezen’’, zegt de officier.

Boetes

Hij eist 48 uur taakstraf. Het gaat om 24 uur voor het bezit van cocaïne, 16 uur voor het rijden zonder rijbewijs en 8 uur vanwege het mes. ,,Ik had ook in totaal 1200 euro aan boetes kunnen eisen. Maar ik eis liever een taakstraf’’, zegt de officier.

Hij denkt al te weten wat de advocaat zal zeggen. Zij begint inderdaad over ‘geschade belangen’ van de verdachte. Zij klaagt erover dat niet duidelijk is in welke volgorde het een en ander is onderzocht, maar volgens haar was het fouilleren van de man onrechtmatig. ,,Als we dit toestaan dan is het dus heel gewoon dat je door een opmerking van een burger de kans loopt op goed geluk te worden gefouilleerd’’, zegt de advocaat. Volgens haar sprake van ‘een forse aantasting van de lichamelijke integriteit’.

Tegenstrijdigheden

De advocaat geeft toe dat de man geen rijbewijs heeft (‘Hij volgt nu rijlessen’). En het mes? Daar zou hij niks vanaf weten.

Volgens de rechter zitten er nogal wat tegenstrijdigheden in het proces-verbaal. Zij vindt dat het onderzoek ’niet helemaal correct’ was. En de Bosschenaar is ‘in zijn belangen geschaad’. Want er was ’geen ernstig vermoeden van schuld toen de getuige sprak over een vermoedelijke drugsdeal.’