Bosschenaar Brian in quarantaine in Hong Kong vanwege coronavirus: ‘Je merkt dat mensen vluchten’

Van der Steen heeft een verleden in het Bossche amateurvoetbal als speler bij derdeklasser TGG en is tegenwoordig fysiek trainer bij de Chinese voetbalclub Guangzhou R&F FC, koploper van de Chinese competitie. Nadat hij in januari even thuis was in de Bossche wijk Maaspoort, landde hij op 25 januari weer in Guangzhou waar rond de 15 miljoen mensen wonen. ,,Maar ik heb er misschien maar honderd gezien. De stad was uitgestorven. Winkels waren dicht, restaurants waren gesloten. Het leek alsof er een storm van een maand aan zat te komen. Iedereen had voedsel ingeslagen en de mondkapjes waren uitverkocht. Ik kon fietsen over straat waar normaal gesproken duizenden auto's rijden", schetst Van der Steen de bizarre situatie.