Bosschenaar Daan C. moet in de cel blijven, ‘vluchtgevaar te groot’

Daan C., in het bezit van een omvangrijk strafblad, wordt gezien als de belangrijkste verdachte in een strafzaak waarbij ook drie andere mannen betrokken zijn. Het viertal wordt door justitie verdacht van grootschalige handel in wapens en drugs en van het witwassen van crimineel geld. Zeker in het geval van Daan C. zijn die verdenkingen vooral terug te voeren op de chatberichten die hij uitwisselde op zijn versleutelde Encrochat-telefoon. Nadat de politie de Encrochats-telefoons wist te hacken, zagen ze op de telefoon van Daan C. een behoorlijk aantal berichten over wapens (handgranaten, machinegeweren) en de productie van drugs.