Bosschenaar die Ad (85) doodreed in Schijndel weer op vrije voeten

SCHIJNDEL - De 28-jarige Bossche automobilist die vorige week werd aangehouden na de dodelijke aanrijding in Schijndel, is inmiddels weer vrijgelaten. Het is volgens het Openbaar Ministerie (OM) niet in het belang van het onderzoek om hem langer vast te houden. Wel blijft de Bosschenaar verdachte in de zaak.

Ad Smits (85) uit Boxtel kwam op 23 augustus om het leven bij de dodelijke aanrijding. De bestuurder van de bestelbus reed door en werd een week later aangehouden. Het was voor de politie een flinke puzzel om bij de verdachte uit te komen. Er werden camerabeelden van de verdachte bedrijfswagen bestudeerd, maar de kwaliteit was niet goed genoeg om het kenteken te kunnen zien. Specialisten kregen het beeld wat scherper waardoor het uiteindelijk lukte.

Zegt niks over eventuele straf

,,Om hem langer te kunnen vasthouden, moet er een goede juridische basis zijn”, zegt een woordvoerder van het OM. ,,Dat zou bijvoorbeeld rijden onder invloed kunnen zijn. Maar omdat hij pas een week na het ongeval is aangehouden, is dat niet vast te stellen.”

Lees verder na de foto.

Volledig scherm De automobilist reed na het ongeval door. © Persburo Sander van Gils

Zijn vrijlating zegt niks over een eventuele straf die de man boven het hoofd hangt. Hij blijft verdachte in de zaak, mede omdat hij de plaats van het ongeval verliet en doorreed. Het onderzoek loopt nog en kan enkele maanden duren. Daarin worden getuigen gehoord en camerabeelden, waarop het ongeluk is vastgelegd, geanalyseerd.

Oproep dochter

De dochter van Ad plaatste een dringende oproep sociale media. ,,Ik vraag me af waarom diegene niet is gestopt en eerste hulp heeft verleend. Daar kan ik met mijn verstand gewoon niet bij. Hij is doorgereden zonder zich om zijn medemens te bekommeren. Gelukkig zijn er mensen geweest die het hebben gezien. Daar ben ik heel erg dankbaar voor, dat ze mijn vader in zijn laatste momenten hebben bijgestaan. Hij is niet alleen geweest. Dat geeft enigszins troost”, vertelde Karin Smits in een interview aan Brabants Dagblad.

Bekijk de beelden van na de aanrijding.