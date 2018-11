Bosschenaar en Liempdenaar bedenken Speelgoed van het jaar

AMSTERDAM - De game designers Dennis Merkx(38) uit Liempde en Kees Meis(35) uit Den Bosch zijn met hun zelfontworpen spel The Great Tour uitgeroepen tot winnaar bij de prestigieuze verkiezing van Speelgoed van het Jaar in de categorie van 12 tot en met 17 jaar.

De genomineerde spelen waren onder te verdelen in zeven leeftijdscategorieën, waarbij het vervolgens uitsluitend ging om de stem van het publiek. In totaal brachten ruim zesduizend individuen een stem uit op hun favoriete speelgoed. Voor het grootste deel gebeurde dat medio september tijdens de Speeldag NL die zich in Hoorn voltrok.

,,We konden het niet geloven toen we te horen kregen dat ons spel de meeste stemmen had gekregen. De concurrentie was namelijk moordend", lichtte Merkx na afloop toe. ,,Het ontvangen van zo'n prijs is een enorme eer. We timmeren op dit gebied al zeven jaar aan de weg en hebben met ons bedrijfje Rielekst al diverse spelen ontwikkeld. Maar nog nooit zóveel succes geoogst. Wat The Great Tour zoal inhoudt? Heel in het kort komt het erop neer dat je aan de hand van opdrachtkaarten en betaalkaarten zo snel mogelijk allerlei routes tussen de vijf Europese steden moet zien af te leggen.”