Bosschenaar figurant in nieuwe thrillerserie over terroristische aanslag: ‘Het is heel gaaf om te doen’

Via bewakingscamera's had hij maandagochtend een ‘sneak preview’ van de thrillerserie ‘Het Gouden Uur’. Een paar maanden geleden kreeg deze eigenaar van een damesmodezaak het verzoek om mee te werken aan de opnames voor deze serie. Hierin laat de AVROTROS in het najaar zien wat er gebeurt in het eerste uur na een terroristische aanslag. ,,Er zijn een tijd geleden al opnamen gemaakt in een leeg winkelcentrum in Amsterdam. Geen idee waarom ze speciaal naar Den Bosch zijn gekomen. Misschien omdat de tv-locatiemanager van de serie in Den Bosch woont’’, zegt De Bruin.