Bosschenaar geblinddoekt afgevoerd na arrestatie op A2

Met opening van restaurant De Beren heeft het Paleiskwar­tier alweer derde me­ga-restaurant

16:47 Di 9 apr. Er zitten inmiddels al Happy Italy en sushirestaurant Shizen in het Paleiskwartier, maar er is ruimte zat voor een derde restaurant met een flink formaat, denken althans de nieuwe uitbaters. Dus opent woensdag de 38e vestiging van restaurant De Beren in de wijk. ,,We vullen elkaar vooral aan. Meer zaken trekt ook meer mensen naar dit gebied.”