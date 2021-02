Bosschenaar ‘handige Joop’ tikt de honderd aan

„Hé Chica, meisje. Kijk eens wat voor lekkere snoepjes ik in mijn handen heb.” De kersverse eeuweling zit in z’n keurig onderhouden tuin die voorzien is van kunstgrassprieten. Een elfjarige hondje, een jackrussellterriër, komt overhaast aanrennen. Kouwenberg geniet zichtbaar van het eigenhandig geregisseerde tafereel, gadegeslagen door een stel nieuwsgierige kabouters.

Deelt huis met dochter

Van moeilijk naar makkelijk

Het leverde hem in 1940 een baan als timmerman op bij het Gemeentelijk Woonbedrijf, een voorloper van BrabantWonen. „Tijdens de oorlog probeerde ik onder andere de schade zoveel mogelijk te herstellen, wat natuurlijk dankbaar werk was. Ik ben opgeklommen tot opzichter, in 1986 ging ik met pensioen.”

Ook in zijn eigen (huur)huis in De Vliert verrichtte hij de nodige werkzaamheden. „Ik heb van een moeilijk een makkelijk huis gemaakt. In 1958, toen we hierin kwamen, was het een poppenhuis. Zo klein was het. Ik besloot daarom onder meer om van de vliering drie kamers te maken. Je raadt nooit wie hiervóór in dit huis woonde. Juist, de Engelse trainer Charles Jackson die in 1948 met BVV de landstitel veroverde!”