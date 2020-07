Bosschenaar hoopt mensenleven te redden. Door hem bedachte app voor snellere hulp van bedrijfshulpverleners

Werkgevers zijn verplicht om BHV’ers hulp te laten bieden bij calamiteiten zoals brand en ongevallen in het bedrijf. ,,Als je in nood verkeert, dan wil je natuurlijk dat de hulp er zo snel mogelijk is. Maar ik heb vaak genoeg meegemaakt dat het kantje boord goed afliep door tijdverlies’’, zegt Van den Wildenberg.

Medewerker in nood

De Bosschenaar was ruim 25 jaar ploegleider en BHV’er bij Enexis. De laatste zes jaar was hij BHV-coördinator voor 23 Enexis locaties. Het zat hem dwars dat er onnodig tijd verloren ging als een medewerker in nood was. ,,Er zijn nog steeds bedrijven waar je de receptie van het bedrijf moet bellen. Een receptionist waarschuwt dan een collega. Er komen ook vaak van die ouderwetse portofoons aan te pas. Een ploegleider van dienst moest en moet er dan voor zorgen dat een BHV‘‘er in actie komt. In deze tijd van smartphones moet dat efficiënter kunnen.’’

Snertkroket en loungebank

Van den Wildenberg ging aan de slag met het ontwikkelen van een app en zocht daarbij contact met 3D Targeteers. Dat is een collectief van ervaren ondernemers die innoverende ideeën begeleiden. Het varieert van een kroket gevuld met erwtensoep (‘Snertkroket’) tot een loungebank voor 15 personen. Tot het collectief behoort Bosschenaar Hans Tervoort die na een presentatie van Van den Wildenberg direct iets zag in de app. ,,Het grote voordeel is dat Frank precies weet wat de gebruiker nodig heeft. Geen poespas. Geen onnodige technische toestanden. Dit is een revolutie op BHV-gebied’’, zegt Tervoort.

Videoverbinding

Hij doelt op de onlangs voltooide app die de naam Bedrijfshelden heeft gekregen. De werking is simpel. Een druk op de knop van de app is genoeg voor een alarmmelding op de smartphone van de dichtsbijzijnde BHV’ers en hun ploegleider. Bij de eerste melding krijgen andere BHV’ers het verzoek om beschikbaar te zijn voor eventuele assistentie. Via een videoverbinding is te zien hoe de situatie ter plaatse is. Met de app kan bijvoorbeeld de brandweer of en ambulance worden opgeroepen.

Bijzonderheden

Van den Wildenberg heeft inmiddels de eerste contacten gelegd om de app te verkopen. ,,Ik ben de afgelopen tijd bij een groot aantal bedrijven en gemeenten geweest om de app toe te lichten. Het is nog te vroeg om daar bijzonderheden over te vertellen. Dat geldt ook de vergoeding die we gaan vragen. Maar bij degenen met wie ik heb gesproken is de interesse groot.’’