Bosschenaar moet naar politiebureau na ontruimen hennepkwekerij in Den Bosch



DEN BOSCH - Het vinden van een hennepkwekerij op 22 maart in een woning in Rosmalen heeft nog niet geleid tot een aanhouding. In het pand in de Groote Wielen werden door de politie zo'n 600 planten aangetroffen. Ook werd elektriciteit illegaal werd afgetapt. In een ander onderzoek rond een hennepkwekerij werd een verdachte op het politiebureau ontboden.