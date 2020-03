Bosschenaar moet tien jaar cel in voor doodsteken van zijn vrouw: ‘Gevoelens van vernedering en boosheid’

VIDEO Geen bezoek? Hup, dan maar alle deuren open en met z'n allen zingen in het zorgcen­trum

18:11 ROSMALEN - Uit volle borst zingen ze mee met Brabant van Guus Meeuwis: de bewoners van zorgcentrum Annenborch en de verpleegkundigen die aan het werk zijn. Even met z'n allen iets léuks in deze onzekere corona-tijden waarin de veelal oudere bewoners zeker tot 6 april geen bezoek mogen ontvangen van hun kinderen, kleinkinderen en andere familie of vrienden.