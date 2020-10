Bosschenaar ‘nogal opstandig’; daarom extra medewerkers parketpolitie in rechtszaal ’

Nieuwe voorzitter huurders­club Den Bosch: ‘Niet alleen praten over een uitgekauwd plan’

10 oktober DEN BOSCH - Je hoeft niet in een huurhuis te wonen om op te komen voor de belangen van de huurders in Den Bosch. ,,Ik weet wat er speelt, en bovendien is het Stedelijk Huurderplatform niet de voorzitter’’, reageert de kersverse leidsvrouwe Diny Peters - Van Gorp.