Bosschenaar ontwerpt lichtshows voor groten der aarde: ‘Als wij er niet zijn, staat er ook maar een mannetje plaatjes te draaien’

Door Bart Gotink

Hoeveel vluchten hij eigenlijk maakt, is de vraag halverwege het gesprek, als zo ongeveer elk deel van de wereld een keer voorbijgekomen is. ,,Rond de 220 per jaar”, schat Bas Scheij (37) zelf in, net teruggekomen uit Tel Aviv. En dus is een dag als Koningsdag gemakkelijk. Dan reist hij door eigen land met dj’s Dimitri Vegas and Like Mike, voor wie hij podium- en lichtshows ontwerpt en regelt op festivals, in concertzalen en arena’s.

Volledig scherm Een show van Afrojack, waar Bas Scheij aan meegewerkt heeft © Bas Scheij

Tussendoor zit de ras-Bosschenaar in zijn eigen woning in de Muntel, om te vertellen over zijn werk. Hoe hij startte bij de begeleidingsband van René Froger en via Afrojack, André Rieu, Phil Collins en Mindf*ck uiteindelijk bij een nog op te richten nachtclub in Peking terechtkwam. Voor het complete ontwerp van die zaak heeft hij een mondo*dr Award gewonnen, een in de internationale entertainmentwereld bekende prijs.

Volledig scherm De nachtclub Elements in Peking, waar Bas Scheij een prijs voor gewonnen heeft © Bas Scheij

,,We hebben daar alles ontworpen, tot de toiletten aan toe. We kregen van tevoren eigenlijk de vrije hand van de Chinese eigenaar: kom maar met een concept. Het pand was al compleet gestript. Eigenlijk was niks meer dan een naam voor de club: Elements.” Maar je hebt dan ook wel over andere budgetten, als hier in West-Europa, vertelt Scheij. ,,Er zit alleen al voor 20 miljoen euro aan techniek in het pand.”

Het bijzondere aan het ontwerp is dat alles vierkant is in de zaak, er zijn geen rondingen te vinden. Boven de bar hangen grote, bewegende led-schermen die een show op zich kunnen weggeven. Scheij: ,,Uiteindelijk gaat het om de details. We wilden geen enkele ronde vorm, en daar stem je dan dus ook de toiletpot op af.” Samen met 46 nachtclubs in de wereld was die in Peking genomineerd, de Bosschenaar won. Een award die hij zelf overigens niet kon ophalen. ,,Ik was op tour in Zuid-Amerika met Dimitri Vegas and Like Mike.”

Volledig scherm De nachtclub Elements in Peking, waar Bas Scheij een prijs voor gewonnen heeft © Bas Scheij

Het klinkt een beetje als een jetsetleven

,,Ja, soms wel. Je wordt met de duurste auto’s van het vliegveld opgehaald en slaapt in de meest luxe hotels. Maar als ik weer op Schiphol sta, stap ik gewoon in de trein naar Den Bosch. Dat vind ik hartstikke prettig. Je ziet mensen opbranden in de branche omdat alles beschikbaar is; met als bekendste voorbeeld uiteraard de dj Avicii. Ik mag thuis best een beetje bourgondiër zijn, maar als ik op tour ben, drink ik geen alcohol, geen druppel. Ik sta ook elke dag in de sportschool. Organisatoren hebben zo een half miljoen betaald voor een show, dan kan ik niet brak aankomen.”

Volledig scherm Een show van Dimitri Vegas and Like Mike, waar Bas Scheij aan meegewerkt heeft © Bas Scheij

Je houdt meer van rock dan van dance- en trancemuziek. Is dat niet gek?

,,Je moet er professioneel iets van maken. Bij een dj ben je onderdeel van een show. Plat gezegd: als wij niks doen met het podium, licht, geluid en effecten zoals vuurwerk, is het maar een man die plaatjes staat te draaien achter een desk. Met een complete band op het podium is dat toch al een ander verhaal.”

Dat je niet van de muziek hoeft te houden om gemotiveerd zijn, liet Scheij al vroeg zien. Terwijl zijn leeftijdsgenoten in de kroeg stonden, ging hij als 15-jarige zaterdagavond als bijbaantje met de begeleidingsband van René Froger en Anita Meijer feesten langs. ,,Dat was al helemaal niet mijn muziek, en ik deed misschien weinig meer dan kabeltjes rollen, maar ik vond het zo vet.”

Volledig scherm Een show van Dimitri Vegas and Like Mike, waar Bas Scheij aan meegewerkt heeft © Bas Scheij

En zo hielp hij op zijn zeventiende al bij shows van Anouk, en werkte hij zich binnen het bedrijf op. Dat ging van de gigantische kasteeltoer van André Rieu in Toronto (‘150 zeecontainers, 800 man personeel en drie maanden onafgebroken werk’), tot aan zijn eerste echte vuurdoop: Phil Collins op Rock Werchter. ,,Moest ik als broekie van 21 jaar gaan vertellen hoe alles opgebouwd moest worden.”

Als hij de techniek snapt, begint Scheij voor zichzelf als Basz Design. Scheij: ,,In no-time kon ik voor Di-rect en Afro-Jack de lichtshow bedienen en later ook ontwerpen. In die tijd reisde ik ook als assistent lichttechnicus met Armin van Buuren en Hardwell rond, ik was soms maanden van huis.” Heel veel is er niet meer veranderd, nu reist hij dus met het Belgische DJ-duo Dimitri Vegas and Like Mike de wereld over.

Gaat het ook wel eens mis?

,,Het is bijna altijd live, dus ja, dan gaat het weleens mis. Neem een optreden in Argentinië, vorige week, waarbij tien minuten lang het licht uitviel. Dan ben ik wel even van de leg af. Er zit zoveel voorbereiding in, dan verwacht je ook gewoon van iedereen het maximale.”

Volledig scherm De tv-show MindF*ck, waar Bas Scheij het lichtontwerp voor gedaan heeft © Bas Scheij

Momenteel ontwerpt hij ook het lichtshows voor andere muzikanten, bedrijfspresentaties, een nachtclub en deed hij ook tv-programma MindF*ck in AFAS Live, uitgezonden op oudejaarsavond. ,,Het uitlichten van verdwijntrucs vergt toch weer een heel ander gevoel”, zo heeft hij gemerkt. ,,Maar nee, daar kan ik niets over zeggen, daar heb ik voor getekend.”

En is er nog iets te dromen over?