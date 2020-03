Bosschenaar op straat gestoken door man die in Sint-Jan diefstal zou hebben gepleegd

Tekortko­ming in bestem­mings­plan: is de wijk Baarzen/Vughtse Hoeven nu ‘vogelvrij’ voor huisjesmel­kers?

12:00 VUGHT - Een tekortkoming in een verouderd bestemmingsplan maakt het mogelijk dat een rijtjeswoning aan de Walstrostraat in Vught geschikt wordt gemaakt voor kamerverhuur. Maakt deze ‘maas in de wet’ de wijk De Baarzen-Vughtse Hoeven vogelvrij voor huisjesmelkers? Niet als het aan Vught ligt. Die neemt snel maatregelen. ,,Wij vinden niet dat er sprake is van nalatigheid. Wij vinden het wél onhandig dat het zo is gelopen.”