Bosschenaar over mishandeling in feestcafé: ’Ik was die dag gewoon keidronken’

De Bosschenaar werd in augustus in Den Bosch zonder rijbewijs met een plaatsgenoot betrapt op een gestolen scooter waarop een vals kenteken was gemonteerd. Bij zijn aanhouding zou hij agenten hebben mishandeld.

Amper een maand later kreeg de Bosschenaar weer met de politie te maken. Hij werd op het Bossche Stationsplein opgepakt nadat hij in feestcafé de Carrousel een dansende bezoeker had geslagen naar wie hij eerder ijsblokjes had gegooid. Hij zou agenten weer hebben beledigd en dit keer ook een agent in zijn vinger hebben gebeten.

Gerommeld

Rechter Bruens wenste eerst meer weten over de scooter. ,,Ik wist niet dat hij gestolen was’’, zei de Bosschenaar. Daar geloofde de officier niks van. Zij zei dat de politie heeft gezien dat was gerommeld en er was geen sleutel. Verder was een kentekenplaats slordig bevestigd.

Genoeg bewijs voor heling zei de officier. Maar volgens advocaat Bas Kurvers is op de foto’s niks te zien van een vernield contactslot. ,,En dat de politie geen sleutel zien wil niet zeggen dat er geen sleutel was’’, zei hij.

Volgens hem gaat het om een aantal ‘lelijke feiten’. Op de mishandeling in het feestcafé was volgens hem niks af te dingen. Maar dat geldt niet voor de agent die zegt te zijn gebeten. Hij vond opvallend dat de agent in het proces-verbaal ‘amper’ anderhalve regel schrijft over ‘een korte pijnprikkel’ in zijn vinger. ,,Zijn collega’s melden er niets over. Maar zij verklaren wel te zijn beledigd door mijn cliënt’’, zei de advocaat.

Aan het verzet tegen de aanhouding moet volgens hem niet zo zwaar worden getild. ,,Meneer heeft tegengestribbeld. Maar dat je moet zien in een bepaalde context‘’, aldus de advocaat.

Niet voor de grap

De context lijkt te maken te hebben met alcohol. ,,Ik was die dag gewoon keidronken. Ik weet er weinig over. Ik was helemaal de weg kwijt’’, zei de Bosschenaar nadat de rechter hem vroeg om een reactie.

De rechter vonniste voor onder meer de heling van de scooter en het daarop rijden zonder rijbewijs 60 uur taakstraf. Voor de andere zaken zoals het bijten van de agent en mishandeling in het feestcafé vonnisste hij 100 uur taakstraf en een maand voorwaardelijke celstraf.