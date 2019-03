Bosschenaar rijdt door na botsing: gepakt dankzij afgebroken kentekenplaat

Mevrouw Lycops (91) overleden: ‘Het liefst had ze nu nog in haar tuinwinkel op het Fontein­plein­tje gestaan’

Tot diep in haar 90e levensjaar zette Simonne Lycops de bloemetjes buiten. Letterlijk, want voor de deur van de tuinwinkel die ze tot op hoogbejaarde leeftijd runde, stonden altijd potten, vazen en planten. Van stoppen wilde ze niets weten, zelfs niet toen het eigenlijk al niet meer kon. Maandag overleed Lycops op 91-jarige leeftijd, maar 'áls ze nog gezond was geweest, had ze nu nog in haar winkel gestaan'.