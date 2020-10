Bosschenaar spreekt jongens aan na horen harde knal: mishandeld en bebloed achtergelaten

UPDATE Overleden fotograaf Felix Janssens bleef een leven lang trouw aan het ouderwetse rolletje

18 oktober DEN BOSCH - In veertig jaar fotograferen voor het Brabants Dagblad schoot Felix Janssens zo'n dertig kilometer aan fotorolletjes vol. Zo heeft de zaterdagmorgen in Utrecht overleden fotograaf zelf wel eens uitgerekend. Van die foto's van Janssens (82) zijn er duizenden terug te vinden in het Stadsarchief.