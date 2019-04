Bosschenaar staat terecht in amfetaminenzaak; medeverdachte dacht dat het ging om melkketel

Bossche Parels halen 3000 euro op voor Stichting Neurofibro­ma­to­se

14:56 DEN BOSCH/ROSMALEN - Tijdens een PubQuiz van de Bossche Parels, met het thema ‘proud to be fout’, is afgelopen zaterdag 3000 euro ingezameld voor Stichting Neurofibromatose. Geld dat geïnvesteerd zal worden in verder onderzoek naar de ziekte Neurofibromatose (NF).