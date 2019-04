Bosschenaar staat terecht voor eieren gooien naar politieauto: ‘Waar zijn de beelden?’

Zij draait er niet om heen als de 21-jarige Bossche verdachte tegenover haar gaat zitten. Excuses voor het feit dat de zitting een kwartier te laat begint. ,,Er zijn problemen met de computer’’, zegt zij. Maar de computer hoeft er nog niet direct aan te pas te komen bij deze zitting waarbij de Bosschenaar terecht staat voor ‘vernieling’ van een politieauto eind vorig jaar in de Bossche Kruiskamp.

Gooiende beweging

De rechter noemt de achternaam van een jeugdagent in de wijk waar de verdachte woont. Of die naam hem iets zegt. Nee dus. Maar nee wordt ja als de rechter de voornaam noemt van de wijkagent. ,,Volgens hem maakte u een gooiende beweging met uw arm naar de politieauto. Er werd met eieren gegooid’’, zegt de rechter. ,,Niet waar’’, is het antwoord. ,,Dus de agent liegt’’, zegt de rechter. ,,Zo te zien wel. Ik was er wel. Maar ik heb niks gegooid’’, benadrukt de Bosschenaar.

Verdachte wil er niet over praten

,,Zag u dat de auto met eieren werd bekogeld?’’, wil de rechter weten. Maar ze wordt niet veel wijzer van de Bosschenaar. Want hij ’wil het er niet over hebben’. En hij stelt de vraag die al een poosje in de lucht hangt. Of er beelden zijn van beweging?

,,Ja, die gaan we bekijken‘’, zegt de rechter kijkend naar een man die halverwege de zaal bezig is met een laptop waarmee hij de beelden wil laten zien. De rechter gunt hem nog wat tijd en noemt de naam van iemand die zegt de eieren te hebben gegooid met de verdachte. Daar gaat de Bosschenaar niet op in.

Rechter zegt niet te twijfelen

De officier van justitie zegt de opnamen eerder te hebben gezien. Dat geldt niet voor de rechter. En zij zegt de opnamen ‘heel graag te zien’. ,,Net als u’’, zegt ze tegen de verdachte. De officier heeft daar geen behoefte aan. ,,Wat mij betreft kunnen we doorgaan, maar we kunnen de zaak ook aanhouden’’, zegt zij.