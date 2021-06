Bosschenaar staat terecht voor poging om zijn vrouw te wurgen: ‘Ik wilde lief doen’

video ‘Oya lele’, cultuursec­tor start op met K3 in Den Bosch: ‘We zijn met z’n allen ontwaakt uit een boze droom’

19 juni DEN BOSCH - „Ik voel me plots weer zo oya lele.” Hanne Verbruggen, Klaasje Meijer en Marthe De Pillecyn, ze zijn maar al te blij dat de cultuur- en entertainmentsector nu na ruim een jaar stilstand opnieuw tot leven komt. De ‘opstartmanifestatie’ Mooier dan ooit!, met als kartrekker Albert Verlinde, is de aftrap van het evenementenseinzoen, dat van start gaat nu het land van het slot kan. „Dit voelt als een bevrijding. We zijn met z’n allen ontwaakt uit een boze droom.”