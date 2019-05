Bosschenaar staat terecht voor stelen van 32 pakjes zalm: ‘Het was vlak voor de feestdagen, ik had geen geld’

Novadic-Ken­tron laat lachgaspa­tro­nen inzamelen

12:37 DEN BOSCH - Afhankelijk van een proef deze maand in Helmond overweegt verslavingszorginstelling Novadic-Kentron in Den Bosch en andere Brabantse steden inzamelingsacties te houden van lachgaspatronen. Binnenkort wordt in Helmond gevraagd om lachgaspatronen in te leveren op inzamelingsplekken.