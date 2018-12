Bosschenaar veroordeeld voor het achterlaten van aangereden fietsster: werkstraf van 200 uur

Bossche Robbe (12) vertelt op de radio hoe hij uit de kast kwam: ‘Ik kan eindelijk mezelf zijn’

12:58 DEN BOSCH - De afgelopen weken bleek nog maar eens dat uit de kast komen voor veel homoseksuelen heel zwaar is. Dat heeft te maken met hoe mensen erop reageren en het verandert een leven. Des te knapper is het als je op je twaalfde al zeker weet dat je homo bent en er voor uitkomt. Nog los van het feit dat je het op de radio aan heel Nederland laat weten. Robbe van Hulst uit Den Bosch deed precies dat. ,,Ik wil het niet per se van de daken schreeuwen.”