Bosschenaar voor rechter na slaan van twee mannen: ‘Hij werd dol van de pepperspray’

Bijzondere Bossche middeleeuw­se muurschil­de­ring ontdekt: ‘Daar had de wc moeten komen!’

16:33 DEN BOSCH - Toegegeven: het is geen Jeroen Bosch, maar bijzonder is het wél. Bij de verbouwing van een monumentaal pand aan de Verwersstraat in Den Bosch stuitte Erfgoed ‘s-Hertogenbosch op een middeleeuwse muurschildering. Die werd aangetroffen op de zolder van het pand en dat was in Den Bosch nog nooit eerder gebeurd.