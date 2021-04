Bosschenaren denken mee over Onderwijsboulevard

Gestel neemt heft in handen voor trekpleis­ter Dungens Gat

16 april DEN DUNGEN - Den Bosch en Sint-Michielsgestel praten al jaren over een toekomst voor de Meerse Plas, in Den Dungen beter bekend als het Dungens Gat. Om nieuwe ontwikkelingen mogelijk te maken, koppelt Sint-Michielsgestel de discussie nu los van Den Bosch en kijkt op Dungens grondgebied wat er allemaal mogelijk is in de nabije toekomst. Om er een mooie trekpleister van te maken.