Bosschenaren geven mening over nieuwe Bossche Stadsdelta

‘Ongeloof­lijk vaak betrapt bij diefstal’; Bossche­naar staat terecht voor koperdief­stal

4 maart DEN BOSCH - Sinds een felle uitslaande brand in augustus vorig jaar zou landgoed Haarendael in Haren hermetisch zijn afgesloten. Toch waagde een Bosschenaar (46) er het er vorige maand op om daar koper te stelen. Hij werd betrapt bij het knippen van koperdraad en had alvast iets in een koffer gestopt.