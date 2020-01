Bosschenaren laten delen in windmolens blijkt lastig

DEN BOSCH - Windmolens en zonnepanelen leveren in de toekomst niet alleen groene energie op, maar ook geld. En Den Bosch is van plan nogal wat turbines en panelen aan te leggen, hoewel de aantallen nog niet bekend zijn. Maar waar moet díe opbrengst dan naar toe?

Naar omwonenden van de turbines, vindt een aantal politieke partijen in Den Bosch. Nee, naar de gehele Bossche gemeenschap, menen andere partijen. Of richt een coöperatie op waardoor in ieder geval zoveel mogelijk inwoners profiteren. Of zorg in ieder geval voor een eerlijke verdeling, dus denk ook aan mensen met een kleine portemonnee. Zoveel partijen in de gemeenteraad, zoveel meningen. Wethouder Mike van der Geld mag er nu brood van bakken om later in dit jaar met een aantal voorstellen te komen.

Voor de troepen uit

Het was nogal lastig voor een aantal partijen om antwoord te geven op vragen die het college van B en W had neergelegd in een discussienotitie over het delen van de opbrengst van duurzame energie. De commissie omgeving liep gisteravond in de discussie nogal eens voor de troepen uit door al allerlei concrete acties te vragen.

Maar dat was nu niet helemaal de bedoeling, constateerde Van der Geld. ,,Concrete acties komen in de toekomst bij de voorstellen over de regionale energiestrategie, de visie energielandschap en de windturbines in de Rosmalense polder. Daar neem ik uw meningen over het delen van de opbrengst in mee.’’

Alle omwonenden profiteren

De wethouder weet in ieder geval wel dat een meerderheid wil dat alle omwonenden financieel kunnen profiteren en niet alleen de omwonenden die geld hebben om in windmolens of panelen te steken. En dat als de gemeente zelf geld steekt in windmolens en zonneparken de opbrengsten hiervan voor het algemeen belang zijn. En dat voor ieder windpark en groot zonnepark geld gestoken moet worden in een omgevingsfonds.