Bosschenaren maken Radio Glas: ‘De mooiste bubbel waar je in kan zitten’

Bing Berendsen van Koninkrijk van Muziek kwam na een avondje chillen met vrienden thuis en zag een praatprogramma op tv. ,,Ik dacht: ‘Waarom kunnen wij zoiets niet doen in Den Bosch?’ Gewoon lekker praten met elkaar, toffe gasten, goede muziek en een leuke tijd.”

Quote We leven tegenwoor­dig in een soort bubbel, een soort van glazen huis Bing Berendsen

Een groot glazen huis

En zo ontstond dus het idee om Radio Glas te beginnen. Als het aan Berendsen had gelegen, dan had er een groot glazen huis op de Parade gestaan waarin radio gemaakt werd, maar dat leek de gemeente geen goed idee in verband met mogelijke drukte. ,,Maar we hebben de naam Radio Glas wel behouden. Want eigenlijk leven we tegenwoordig in een soort bubbel, een soort van glazen huis. Laat Radio Glas dan even de mooiste bubbel zijn waar je als Bosschenaar in kan zitten.”

Twaalf uur per dag

Op dit moment zoekt Berendsen nog een locatie voor Radio Glas, maar van 27 december tot en met Oudjaarsdag kunnen luisteraars twaalf uur per dag via een livestream luisteren én kijken naar de radiomakers. ,,Het leuke is dat we het met allemaal Bosschenaren doen. En ook vanuit de gemeente is er veel draagvlak, daar denken ze goed met ons mee.”

‘Mijn ouders mogen meeluisteren’

Radio Glas mikt op Bosschenaren tussen de 18 en 35 jaar oud, zegt Berendsen. Maar dat moet niemand weerhouden om in te schakelen. Of zoals Berendsen het zelf zegt: ,,Mijn ouders mogen ook meeluisteren.” Daarom wil Radio Glas een zo'n breed mogelijke programmering. ,,We hebben verschillende blokken met hiphop en techno, maar ook Nederlandstalig en jazz. En daarnaast is er ook ruimte voor interviews met ondernemers en mensen uit de horeca. Zij verdienen het om in het zonnetje gezet te worden in deze tijden.”