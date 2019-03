Bosschenaren moeten voorlopig leren leven met gevaarlijk stuk A2: niet voor 2030 verbeterd

De gemeente Den Bosch kan zelf weinig doen aan de onveiligheid en verbetering van de doorstroming op het stuk snelweg A2 tussen Rosmalen en de brug over de Maas net voorbij Empel. Het wachten is op de structurele maatregelen van Rijkswaterstaat over een paar jaar.

Het wegvak A2 Hintham - Maasbrug stond vorig jaar in de Top 10 van meest onveilige 5km wegvakken in het land. Doorstroming is een bekend probleem. Het ministerie, Rijkswaterstaat en gemeenten kijken samen al langer naar oplossingen op het traject Deil - Vught (MIRT-verkenning). Structurele verbeteringen zijn echter niet vóór 2030 te verwachten, stellen B en W. EDe hoop is dat er voor die tijd nog voordelen komen van zogenoemde quick wins, zeg maar probeersels. Zo heeft Rijkswaterstaat al een proef gehouden waarmee op het tracé tot aan Deil tijdens de spits de maximumsnelheid is teruggebracht naar 90 km per uur. Deze proef heeft echter geen duidelijke verandering gegeven in het aantal kop-staart-botsingen.