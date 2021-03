Bosschenaren mogen (eindelijk) weer shoppen: ‘Even het stofje voelen, dat was wel even geleden’

,,Bedankt hè!", roept Hanny Dijkstra woensdag laat in de ochtend terwijl ze zwaait naar een medewerkster van schoenenzaak Ziengs aan de Hooge Steenweg. In haar rechterhand draagt ze een tas, ze heeft een paar schoenen gekocht. ,,Geweldig!", zegt ze. En dan heeft Dijkstra het niet over de schoenen, maar over het feit dat ze weer 'gewoon’ kan winkelen. ,,Iedereen wil volgens mij weer lekker kunnen winkelen. Ik had nu twintig minuten de tijd om eens goed rond te kijken en te passen. En ik kom binnenkort terug, want ik zag al wat schoenen die ik de volgende keer wil passen", zegt ze. Nu gaat ze nog een rondje maken door de stad met een kladblokje en pen in de hand. ,,Even opschrijven waar ik nog heen wil gaan. En dat is nogal wat", zegt ze lachend.