Bosschenaren: neem je rotzooi mee en laat het park netjes achter, alsjeblieft

Krappe Bossche kantoren­markt krijgt er duizenden vierkante meters bij

13:00 DEN BOSCH - Het tekort aan kantoorruimte in en rond de Bossche binnenstad wordt iets kleiner. Aan de Magistratenlaan is de bouw van Belvédère II begonnen. Dat betekent ruim negenduizend vierkante meters extra in het Paleiskwartier.