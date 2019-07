Bosschenaren nemen wereldrecords Airsoft én ervaringen mee uit Taiwan

,,We zijn een geweldige ervaring rijker”, zegt Mark-Ivo van Ooijen (35). ,,Ik ben trots op de resultaten en we hebben veel van het land en de cultuur kunnen zien. Dat is ook mooi.” Van Ooijen heeft een zilveren medaille meegenomen uit Taiwan en klokte op twee van de vijf onderdelen een wereldrecord. ,,Daar ben ik wel trots op, ja. We hebben hard getraind, dan is dit heel bevredigend.”

Snelste tijden

Zijn neef Tim Pijnenburg (23) omschreef Airsoft vorige maand in deze krant als ‘oorlogje spelen voor volwassenen’. De Bosschenaren spelen in hetzelfde team (Vanguard), maar vormden op het WK geen koppel. Pijnenburg was met zijn partner minder succesvol dan Van Ooijen en kijkt daarom terug met een dubbel gevoel. ,,De eerste dagen hebben we een paar fouten gemaakt, daardoor kon ik niet meedoen om de prijzen. Gelukkig hebben we ons de laatste dag hersteld en als land de twee snelste tijden van die dag neergezet. Het was wel een geweldige ervaring, zoiets heb ik nog nooit meegemaakt. In Taiwan is Airsoft een nationale sport, het is overal in het nieuws en in de media. Heel indrukwekkend, dat gaf ook spanning.”