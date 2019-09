Bosschenaren zijn de grootste wijndrinkers, of ze zijn gewoon lui

Literpak

Om eenieder maar even uit die droom te helpen: dat op één (of twee) sites veel Chardonnays besteld worden, zegt natuurlijk niets over de wijnconsumptie van de gemiddelde Bosschenaar. Misschien zijn hier wel weinig wijnzaken of supermarkten, of is in Leeuwarden een andere bezorgsite populair. Nee, het zegt meer over het goede werk van de marketingafdeling bij één verkoper, waardoor dit verhaal toch weer het internet over schiet. Sowieso staan in het onderzoek alleen de provinciehoofdsteden. Of ze in Tilburg niet veel meer wijn drinken, al dan niet uit een literpak, blijft dus een raadsel.