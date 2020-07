Bosschenaren zijn wat minder bezorgd om corona, maar eenzaamheid is groot

Dat zijn belangrijke uitkomsten uit het tweede onderzoek dat de gemeente Den Bosch heeft gedaan naar de gemoedstoestand van inwoners door corona en de gevolgen ervan. De eerste vragenronde was in april, enkele weken nadat het virus zich in alle hevigheid had aangediend. Toen vulden 5.777 inwoners de digitale vragenlijst in, nu 3.786 personen.