Bosvillamoord leverde Bossche daders 90 mille en een auto op

Weer zuur verlies voor FCK De Hommel: “Sommige jongens saboteren bewust de zaak”

Het rommelt als nooit tevoren bij de zaalvoetballers van FCK De Hommel. Voor de zesde achtereenvolgende keer werd er verloren. Bij HV/Veerhuys, dat de Bosscharen nog kan inhalen in de race om de play-offs, werd met 6-4 verloren. Een zekere plaats in de play-offs bij aanvang van de kampioenspoule dreigt in het water te vallen.

29 april