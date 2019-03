Botsing tussen twee auto's in Rosmalen, gewonde naar ziekenhuis

Recordaan­tal hardcore­fans vieren ‘hakkend’ feest in Brabanthal­len

13:36 DEN BOSCH - De 24ste editie van de Masters of Hardcore, ‘s werelds grootste jaarlijks terugkerende evenement in z’n soort, heeft in de nacht van zaterdag op zondag ruim 25.000 fans getrokken. Een absoluut record. Circa veertig procent kwam uit het buitenland. Het ging er -de vooroordelen van de gemiddelde burger ten spijt- zoals gebruikelijk weer vredelievend aan toe. “Dit is vet, vet, vet man.”