Botte vuistslag was niet genoeg; hoe een kunstenaar wraak nam midden in de Sint-Jan

Op Vueltafes­ti­val drinkt Den Bosch sangria uit een statiegeld­be­ker: ‘Vast ervaring opdoen voor carnaval’

DEN BOSCH - Het experiment met statiegeldbekers dat dit jaar is gestart tijdens Jazz in Duketown krijgt op 20 augustus een vervolg. Tijdens het Festival La Vuelta Holanda por favor aan de Bossche Prins Bernhardstraat gaat elk (fris)drankje in een beker voor hergebruik.

11 augustus