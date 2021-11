Bouchra D. langer psychiatrisch onderzocht en langer vast na doodsteken van halfzus Anouk den Dekker

Na misser met dienstrei­zen van eigen directeur houdt provincie ook andere regelingen tegen het licht

DEN BOSCH - Dit willen we niet nog eens meemaken, zegt het Brabantse provinciebestuur over de rel rond het onterechte dienstautogebruik van de eigen directeur. Om herhaling te voorkomen, laat gedeputeerde Christophe van der Maat nu ook andere regelingen toetsen om te zien of die juridisch wél goed in elkaar zitten.

17 november