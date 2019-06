Boulderhal in Den Bosch op eerste dag al meteen flink uitgetest

,,In deze nieuwe boulderhal moet je het minder van kracht, maar meer van techniek hebben", weet Jaden (11) uit Dongen al. Het meisje klautert bijna als een berggeit geroutineerd ruim vier meter naar boven en laat zich daarna gecontroleerd vallen op de dikke mat. ,,Ik was tweede bij het Nederlands Kampioenschap klimmen en zat bij de beste acht bij het boulderen", verklaart ze. ,,Bij boulderen klim je zonder touw tegen een wand van ruim vier meter. ,,Boulder is Engels voor rotsblok. Ik klim ook in de bergen in Frankrijk. Vind ik moeilijker. Je moet je route dan zelf zoeken hè."