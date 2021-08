Boulevard: en nu uitrusten en op zoek naar een nieuwe directeur

DEN BOSCH - Ruim 37.000 kaartjeskopers en 65.000 bezoekers in totaal. Het zijn aantallen waarmee ze bij Theaterfestival Boulevard, zeker in coronatijd met alle onzekerheid van dien, ‘heel trots en blij’ zijn. Nu het evenement erop zit, begint de zoektocht naar een nieuwe directeur.

Delen per e-mail

Na het vertrek van Viktorien van Hulst - na zes jaar festivaldirecteur te zijn geweest ging ze op 1 juli aan de slag als directeur-bestuurder bij het Fonds Podiumkunsten - nam Peggy Olislagers de rol van interimmer op zich. Zij verkoos een plek op de achtergrond dit jaar.

De Boulevardorganisatie besloot de zoektocht naar een nieuwe directeur over de editie 2021, met al haar onzekerheden en bijsturen vanwege corona, heen te tillen. ,,Voor het traject voor de opvolging van Viktorien wordt bewust de tijd genomen’’, aldus Joep Grooteman, hoofd marketing en communicatie bij het Bossche evenement. ,,Er is dus geen expliciete deadline. Men wil het zo aandachtig mogelijk doen.’’

Data 2022 nog niet bekend

Vanwege dezelfde onzekerheid rond de pandemie houdt de organisatie de data voor volgend jaar nog even voor zichzelf. ,,De stand van zaken rond corona bepaalt namelijk ook de lengte van het festival. Maar zeker is dat we in augustus 2022 er weer zijn met de 38ste editie.’’

Boulevard 2021 ontving in het Zuiderpark 65.000 bezoekers die ruim 37.000 kaarten bestelden, waarmee het festival zijn doelstellingen ruimschoots haalde. Voor corona, in 2019 met het festivalhart op de vertrouwde Parade, kwam het festival uit op zo’n 60.000 verkochte kaarten en 140.000 bezoekers in totaal.

Quote Het wisselval­li­ge weer speelde natuurlijk een rol. Zodra de zon scheen, stroomde het terrein vol en zagen we ook opvallend veel nieuw, jong publiek binnenko­men. Joep Grooteman, Theaterfestival Boulevard

,,Vanwege de coronamaatregelen was onze capaciteit sowieso al vele malen lager dan 2019’’, stelt Grooteman. ,,Het publiek moest een vaste zitplek krijgen en kon niet met zijn drankjes over het festivalhart lopen. Daarnaast speelde het wisselvallige weer natuurlijk een rol. Zodra de zon scheen, stroomde het terrein vol en zagen we ook opvallend veel nieuw, jong publiek binnenkomen. Ook dat stemt ons tevreden en hoopvol naar de toekomst.’’

De 37ste editie, die op 1,5 meter was georganiseerd en zondag eindigde, duurde niet elf, maar achttien dagen. Er traden honderden kunstenaars, artiesten en sprekers op, verdeeld over 120 verschillende voorstellingen, installaties en concerten op ruim dertig locaties in en rond de stad.