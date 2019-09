Bourgondisch Den Bosch stuurt haar award doodleuk naar St. Willebrord: Wat voor signaal is dat?

Onderschei­ding voor Ineke en Ton Meulman op Bossche Monumenten­avond voor ‘Huis van Boxtel’

10:04 DEN BOSCH - De Bossche Monumentenprijs gaat dit jaar naar Ineke en Ton Meulman, zo werd bekendgemaakt tijdens de Bossche Monumentenavond. Henk van Beers, voorzitter van stichting ‘s-Hertogenbossche Monumentenzorg was in zijn toespraak ‘State of the Monument’ tijdens de avond kritisch richting de gemeente ,,Bij meerdere projecten openbaart zich een trage besluitvorming. Ik vraag me af: is dat het gevolg van een zorgvuldige doordachtheid, of hebben we misschien met een tikkeltje politieke lamlendigheid van doen?”