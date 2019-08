Bourgondisch ’s-Hertogenbosch mikt met ruimere openingstijden, betaalkaart en lunch op meer bezoekers

Traditiegetrouw richten restaurants zoals 7evenden Hemel, ‘t Misverstant en Pollevie een paviljoen in op de Parade. In totaal gaat het om 21 bedrijven met als nieuwkomer Tante Wonnie. En als vanouds is de besloten relatieavond op 12 september met 2700 kaarten al lang uitverkocht.

Mogelijkheid om te lunchen

Nieuw zijn lunches (op 14 en 15 september). Dat kan a la carte of met een voucher van 25 euro waarvoor drie gerechten en twee drankjes verkrijgbaar zijn op het zogenaamde Wereldterras of bij twee verschillende paviljoens (een gerechtje en een drankje per paviljoen). Volgens Kuenen vroegen enkele restaurateur en steeds meer bezoekers naar de mogelijkheid om tijdens het evenement te lunchen. ,,Daar komen we nu aan tegemoet. Normaal gesproken zou het arrangement ruim 36 euro kosten. Maar het bestuur en de deelnemers zorgen voor een tientje korting.’’

Arrangementen

De arrangementen zijn te koop via de website of bij de kassa’s. Daar moest je de afgelopen jaren munten genaamd Gerritjes kopen als betaalmiddel. Om het betalingsgemak te verhogen kiest het bestuur in navolging van het Maastrichtse culinaire evenement ‘t Preuvenemint voor afrekenen met een speciale betaalkaart. Gekoppeld aan een app is het mogelijk om deze E-card zelf op te waarderen. Maar dat kan ook bij een speciale zuil op het terrein.

Om ook toeristen te lokken delen de Blauwe Engelen in de binnenstad flyers uit met informatie over het evenement.

Vergeleken met vorig jaar zijn openingstijden op zaterdag en zondag anderhalf uur verruimd. Bourgondisch ‘s-Hertogenbosch: 13 september geopend vanaf 16.00 tot 01.00 uur; 14 september vanaf 11.30 tot 01.00 uur en 16 september vanaf 11.30 tot 23.00 uur.