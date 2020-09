Bouw nieuw pand Dorsvlegel Vinkel vordert in rap tempo

Eduart Baçe schildert portret Van de Donk: ‘Hij denkt vooruit, dat merk je aan alles’

25 september DEN BOSCH - Hij kreeg zijn opleiding in beeldhouwen van de gestaalde kaders in de communistische partij in Albanië. In Nederland ontwikkelde Eduart Baçe zich in een kwart eeuw tot een veelgevraagd portretschilder. Ook vertrekkend commissaris van de Koning Wim van de Donk kwam bij hem uit voor zijn portret.