Bouwclubs in Oeteldonk in zak en as, optocht in Zandhazendurp vooralsnog zonder grote praalwagens

,,Ik krijg er de kolera van.’’ Praalwagenbouwer Jan van den Heuvel draait er nooit erg omheen. De ras-Bosschenaar en Oeteldonker was al weer een paar weken bezig aan zijn 55ste wagen. ,,Het voorste stuk van de wagen voor volgend jaar was al bijna helemaal af’’, schetst de ‘opperbouwer’ van carnavalsvereniging ’t Heuveltje.



De opgeknapte bouwhal van Oeteldonk was ook maar koud een paar weken open, tot corona de deur weer in het slot gooide. Zeker tot medio januari en dat is toch echt te laat om nog een wagen af te kunnen bouwen. Nog even los of het carnaval eind februari wel gevierd kan worden.