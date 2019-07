Bouwcombinatie uitverkoren voor nieuwbouw WeenerXL in Den Bosch

Binnenkort

Versleten

Weener XL verhuist met duizend werknemers van de Van Herpensweide naar de Oude Vlijmenseweg. Volgens Van Olden is het huidige pand versleten. In het Brabants Dagblad zei hij dat nieuwbouw nodig was om een goed onderkomen te bieden aan de 700 medewerkers en 300 ambtenaren maar ook voor zo’n 17.000 mensen die het gebouw jaarlijks bezoeken.

Risico’s

In april bleek dat er brede steun is in de Bossche gemeenteraad voor de nieuwbouw. Medewerkers en cliënten van het bedrijf verdienen het na vele jaren van discussie en plannenmakerij, is de stellige opvatting. Tijdens een vergadering van de raadscommissie sociaal waren er wel zorgen over de investering van ruim 42 miljoen euro voor de nieuwbouw. ,,Alle risico’s kun je op voorhand niet vermijden. We denken dat we het voor dit bedrag kunnen doen’’, aldus Van Olden destijds.